“La famiglia si è allargata”. Paola Perego, l’annuncio dolcissimo: è una femminuccia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un’ondata di commenti entusiasti sta piacevolmente invadendo il già affollato profilo Instagram di Paola Perego, dove raccoglie oltre 300mila affezionati ammiratori. Le prime dediche che saltano all’occhio sono naturalmente quelle dei tantissimi celebri colleghi, seguiti da un’infinità di telespettatori. La presentatrice è di nuovo nonna. Mai vista una nonna più arzilla? Paola Perego sta vivendo una rara quanto grandissima fortuna, ovvero quella di poter ricoprire quell’importante ruolo famigliare da così giovane. Potrà indubbiamente godersi ogni capitolo della crescita dei suoi nipotini, Pietro e Alice, quest’ultima è venuta alla luce da poche ore e la conduttrice è in estasi. Paola Perego nonna bis, è nata Alice Nonostante i tanti e difficilissimi ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un’ondata di commenti entusiasti sta piacevolmente invadendo il già affollato profilo Instagram di, dove raccoglie oltre 300mila affezionati ammiratori. Le prime dediche che saltano all’occhio sono naturalmente quelle dei tantissimi celebri colleghi, seguiti da un’infinità di telespettatori. La presentatrice è di nuovo nonna. Mai vista una nonna più arzilla?sta vivendo una rara quanto grandissima fortuna, ovvero quella di poter ricoprire quell’importante ruolore da così giovane. Potrà indubbiamente godersi ogni capitolo della crescita dei suoi nipotini, Pietro e Alice, quest’ultima è venuta alla luce da poche ore e la conduttrice è in estasi.nonna bis, è nata Alice Nonostante i tanti e difficilissimi ...

