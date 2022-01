La Campania passa in zona gialla, ma per i vaccinati non cambia nulla (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato poco fa l’ordinanza che determina il passaggio in zona gialla della Campania e il passaggio in zona arancione della Valle d’Aosta. La decisione è stata presa a causa della crescita del livello d’allerta rispetto alla situazione negli ospedali: sono occupati, nella nostra Regione, circa il 25% dei posti nelle aree mediche e il 10% dei letti di terapia intensiva. Per i soggetti vaccinati, comunque, non cambia assolutamente nulla tra zona bianca e zona gialla. In realtà, le restrizioni scattano (per i soli cittadini sprovvisti di super green pass o green pass base) direttamente in zona arancione. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato poco fa l’ordinanza che determina ilggio indellae ilggio inarancione della Valle d’Aosta. La decisione è stata presa a causa della crescita del livello d’allerta rispetto alla situazione negli ospedali: sono occupati, nella nostra Regione, circa il 25% dei posti nelle aree mediche e il 10% dei letti di terapia intensiva. Per i soggetti, comunque, nonassolutamentetrabianca e. In realtà, le restrizioni scattano (per i soli cittadini sprovvisti di super green pass o green pass base) direttamente inarancione. L'articolo ...

