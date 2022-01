Kristen Stewart, la costumista di Spencer: "Il suo talento non è riconosciuto abbastanza" (Di venerdì 14 gennaio 2022) La costumista del film Spencer ha lodato il lavoro compiuto da Kristen Stewart sottolineando come il suo talento sia ancora sottovalutato. La costumista di Spencer, il film diretto da Pablo Larraín, ha lodato il lavoro compiuto da Kristen Stewart sottolineando che spesso non viene riconosciuta la sua bravura. In una recente intervista rilasciata a The Wrap, Jacqueline Durran ha parlato del lavoro compiuto durante la produzione del progetto ispirato alla vita della principessa Diana. La costumista ha aspiegato che uno dei dubbi che aveva avuto prima che iniziassero le riprese di Spencer riguardava la giacca utilizzata nella scena di apertura del film, simile a una realmente usata da Diana. Durran ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladel filmha lodato il lavoro compiuto dasottolineando come il suosia ancora sottovalutato. Ladi, il film diretto da Pablo Larraín, ha lodato il lavoro compiuto dasottolineando che spesso non viene riconosciuta la sua bravura. In una recente intervista rilasciata a The Wrap, Jacqueline Durran ha parlato del lavoro compiuto durante la produzione del progetto ispirato alla vita della principessa Diana. Laha aspiegato che uno dei dubbi che aveva avuto prima che iniziassero le riprese diriguardava la giacca utilizzata nella scena di apertura del film, simile a una realmente usata da Diana. Durran ha ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Kristen Stewart, la costumista di Spencer: 'Il suo talento non è riconosciuto abbastanza'… - gaiavyan : non per odiare nessuno ma Kristen Stewart, il cui unico ruolo degno di memoria è in una delle saghe peggio recitate… - LuRKForever : RT @nick_italian: “SPENCER” il nuovo film con Kristen Stewart. Con la straordinaria partecipazione di Nick Elliott. (Immagine presa da Nick… - SimonaCroisette : RT @diaridicinema: In una nuova intervista per The Hollywood Reporter, il regista Ridley Scott (#HouseOfGucci, #TheLastDuel) ha dichiarato… - AnnaxLGxTS : RT @MediasetTgcom24: Kristen Stewart, Cate Blanchett e Lady Gaga: 'W Magazine' incorona le regine degli Oscar #KristenStewart https://t.co… -