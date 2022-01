Justice League: Jeremy Irons non ha visto la Snyder Cut "ma non può essere peggio del precedente" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Jeremy Irons non ha peli sulla lingua nel bocciare la versione di Justice League uscita nei cinema, ma confessa di non avere ancora visto la nuova versione di Zack Snyder. La star Jeremy Irons non ha ancora visto Zack Snyder's Justice League perché teme che sia peggiore della versione del cinecomic uscita nelle sale cinematografiche nel 2017. "Penso di averlo e non l'ho visto. Dovrò cercarlo e vedere se l'ho da qualche parte online o su un DVD. Ricordo di aver parlato con Zack prima che lo facesse ed ero molto interessato a vedere cosa si è inventato. Non può essere peggio del precedente" ha dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022)non ha peli sulla lingua nel bocciare la versione diuscita nei cinema, ma confessa di non avere ancorala nuova versione di Zack. La starnon ha ancoraZack'sperché teme che siare della versione del cinecomic uscita nelle sale cinematografiche nel 2017. "Penso di averlo e non l'ho. Dovrò cercarlo e vedere se l'ho da qualche parte online o su un DVD. Ricordo di aver parlato con Zack prima che lo facesse ed ero molto interessato a vedere cosa si è inventato. Non puòdel" ha dichiarato ...

Advertising

CollezionismoXt : Iron Studios statua 1/10 Zack Snyder Justice League Art Scale Steppenwolf. Per info scrivere a collezionismopertutt… - bluebabbler : Però ha un potenziale. Con due filtri Instagram, un sacco di scene tagliate e un monologo di Jared Letho potrebbe d… - fatiscenza : ecco qui fatiscenza e i suoi amici la JUSTICE LEAGUE - robinsloki : A quanto pare danno Justice League in tv domenica Indovinate chi non guarderà quella spazzatura yep ?? - chiaraxz__ : JUSTICE LEAGUE DOMENICA SU ITALIA UNO -