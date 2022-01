Il calcio italiano batte cassa. Nonostante le tasse già sospese, le società scrivono a palazzo Chigi: “Servono misure straordinarie” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il calcio italiano batte cassa. Il regalo da 450 milioni di tasse sospese appena infilato in manovra non basta. Dalla Serie A che pretende ristori, alla Serie B che non vuole pagare contributi nemmeno sull’anno passato, il pallone ridotto “al lumicino” torna alla carica per avere aiuti che quasi sicuramente non avrà, e probabilmente non si merita nemmeno. Non è la prima volta che succede: è da più di un anno che il pallone piange miseria e bussa alla porta del governo. Prima non vuole pagare le tasse, poi chiede indietro gli sponsor delle scommesse sportive proibite dal decreto dignità. Adesso pretende addirittura ristori: soldi pubblici a fondo perduto ai ricchi presidenti della Serie A, ridotti sul lastrico dalla loro condotta scellerata più che dal Covid. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il. Il regalo da 450 milioni diappena infilato in manovra non basta. Dalla Serie A che pretende ristori, alla Serie B che non vuole pagare contributi nemmeno sull’anno passato, il pallone ridotto “al lumicino” torna alla carica per avere aiuti che quasi sicuramente non avrà, e probabilmente non si merita nemmeno. Non è la prima volta che succede: è da più di un anno che il pallone piange miseria e bussa alla porta del governo. Prima non vuole pagare le, poi chiede indietro gli sponsor delle scommesse sportive proibite dal decreto dignità. Adesso pretende addirittura ristori: soldi pubblici a fondo perduto ai ricchi presidenti della Serie A, ridotti sul lastrico dalla loro condotta scellerata più che dal Covid. La ...

Ultime Notizie dalla rete : calcio italiano Come gli effetti del long Covid stanno limitando gli atleti professionisti Il giocatore argentino è stato uno dei primi contagiati della Serie A e di conseguenza la sua esperienza è stata una delle prime di cui abbiamo avuto traccia nello sport professionistico italiano. ...

Calciomercato, tutte le trattative: Lazio su Nuno Tavares, Lapadula piace al Cagliari Roma, 13 gennaio 2022 - Si fermano le voci di un possibile ritorno di Sebastian Giovinco nel calcio italiano. L'ex stella di Parma e Juventus aveva sottolineato la volontà di ritornare in patria per giocare le ultime stagioni della sua carriera. Non c'è stata nessuna offerta importante tranne ...

Il calcio italiano batte cassa. Nonostante le tasse già sospese, le società scrivono a palazzo Chigi:… Il Fatto Quotidiano Calcio, ecco la 61ª collezione Panini: tra tradizione e novità (ANSA) - MILANO, 13 GEN - "L'anno scorso abbiamo festeggiato i sessanta anni e la storia continua. Ora siamo qui con un'edizione di cambiamento: l'idea è quella di ...

Gli studenti dell’Istituto Fossombroni hanno fatto visita al Museo del calcio Visita al Museo del calcio azzurro per gli studenti dell’Istituto Fossombroni di Grosseto. Gli studenti delle classi seconde e terze a indirizzo sportivo, si sono recati in visita a Coverciano, quarti ...

