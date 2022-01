Grande Fratello Vip 6, giorno 123: commenti al live (Di venerdì 14 gennaio 2022) giorno 123 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022)123 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - STAN_JESS94 : RT @everythingcanc2: TI FAREMO VINCERE IL GRANDE FRATELLO. E' UNA PROMESSA, PICCOLA NOSTRA! ?? #GFVip #Jerù - aur24 : RT @DavidMon87: Soleil che sottolinea come Katia sia una che chiede sempre scusa, anche quando non è necessario che lo faccia. Valeria ch… -