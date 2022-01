Giulia De Lellis tristissima: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giulia De Lellis tristissima, ecco cosa sta succedendo all’influencer ex di Uomini e Donne: la brutta notizia per lei. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Giulia De Lellis è diventata un personaggio noto del mondo dello spettacolo, tanto da partecipare al Grande Fratello Vip e affermarsi come influencer. Seguitissima sui social, i fan sono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 gennaio 2022)Destaall’influencer ex di Uomini e Donne: la brutta notizia per lei. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne,Deè diventata un personaggio noto del mondo dello spettacolo, tanto da partecipare al Grande Fratello Vip e affermarsi come influencer. Seguitissima sui social, i fan sono L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

itsannieilibon : RT @Chri20841131: Jessica è entrata in modalità 'Vai a giocare un po' più in là' come una Giulia de Lellis qualunque. AMO! #JERU - CharlotteHeyw : RT @Chri20841131: Jessica è entrata in modalità 'Vai a giocare un po' più in là' come una Giulia de Lellis qualunque. AMO! #JERU - Chri20841131 : Jessica è entrata in modalità 'Vai a giocare un po' più in là' come una Giulia de Lellis qualunque. AMO! #JERU - AcerboLivio : Giulia De Lellis positiva al Covid rassicura i fan: Sto bene, però mi è mancata la mia famiglia - AcerboLivio : Giulia De Lellis positiva al Covid rassicura i fan: Sto bene, però mi è mancata la mia famiglia -