Giorgio Marchesi | chi è la moglie? Un incontro da favola

Leggi su chenews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è un attore molto noto. Condivide la sua vita privata con l’attrice Simonetta Solder. Scopriamo di più su di lei.(GettyImages)Il mondo della recitazione ha tantissimi protagonisti. Non tutti hanno la stessa popolarità ma se si approfondisce queste settore si scoprono interpreti davvero importanti. Questo è il caso di. L’attore bergamasco ha partecipato a tante produzioni. Non si è fermato solo al cinema ma anche il piccolo schermo e il teatro hanno ospitato la sua professionalità. Tra i tanti lavori, probabilmente i più lo conosceranno per aver partecipato alla serie “L’allieva 2” questa con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Oppure per essere stati in quattro episodi nella nominata serie “I Medici – Nel nome ...