Giallo sul bollettino Covid, Speranza annuncia la svolta, poi dirama la smentita: tutto in stand by (Di venerdì 14 gennaio 2022) È Giallo sulla svolta (o meno?) nel conteggio dei ricoveri dovuti al Covid negli ospedali. Il tema, al centro del dibattito, e che sta monopolizzando l’attenzione di governo, Regioni, virologi e opinione pubblica, tiene banco, pur nell’alternanza di richieste e esigenze. Annunci, smentite. Polemiche e recriminazioni. Così, mentre sulle prime il ministero della Salute sembra accogliere le istanze avanzate da Zaia e condivise anche da altri governatori sulle riformulazioni del conteggio dei casi Covid – e le modifiche nel calcolo mirate a escludere gli asintomatici dal computo dei ricoveri – nelle ultime ore una circolare diramata dal dicastero presieduto da Speranza sembrerebbe smentire apertura ufficiali alle richieste delle Regioni di adottare le linee guida dell’Ecdc per la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Èsulla(o meno?) nel conteggio dei ricoveri dovuti alnegli ospedali. Il tema, al centro del dibattito, e che sta monopolizzando l’attenzione di governo, Regioni, virologi e opinione pubblica, tiene banco, pur nell’alternanza di richieste e esigenze. Annunci, smentite. Polemiche e recriminazioni. Così, mentre sulle prime il ministero della Salute sembra accogliere le istanze avanzate da Zaia e condivise anche da altri governatori sulle riformulazioni del conteggio dei casi– e le modifiche nel calcolo mirate a escludere gli asintomatici dal computo dei ricoveri – nelle ultime ore una circolareta dal dicastero presieduto dasembrerebbe smentire apertura ufficiali alle richieste delle Regioni di adottare le linee guida dell’Ecdc per la ...

