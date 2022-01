Gf Vip, Valeria Marini costringe Federica a dormire così: la scena surreale in piena notte (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per l'ennesima volta Federica si è ritrovata tutta rannicchiata nel letto a poter dormire in uno spazio molto ridotto, sempre per colpa di Valeria... Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per l'ennesima voltasi è ritrovata tutta rannicchiata nel letto a poterin uno spazio molto ridotto, sempre per colpa di... Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '...

Advertising

Elisa60388018 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Soleil Sorge in lacrime per gli attacchi subiti da Katia Ricciarelli: 'Non se lo merita!' L'ex corteggiatrice si è… - FRAJAMAS : GF Vip, Valeria Marini costringe Federica a dormire così: surreale la scena in piena notte - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge in lacrime per gli attacchi subiti da Katia Ricciarelli: 'Non se lo merita!' L'ex corteggia… - blogtivvu : Scoppia il “tigre-gate” di Valeria Marini al GF Vip, il peluche tormenta Federica: “Non dormo da un mese!” – VIDEO… - CronacaSocial : GF Vip, Lulù al vetriolo contro Valeria Marini: “Non ha la biancheria intima” ???? -