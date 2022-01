Fiorentina vs Genoa (probabili formazioni e Tv) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gara valida per la ventiduesima giornata della Serie A 21/22. La Viola, reduce da un’ottima vittoria contro il Napoli in Coppa Italia, affronta un Grifone ferito e in crisi sempre più nera. Per la Fiorentina si tratta di un’ottima occasione per tornare alla vittoria anche in campionato dopo la deludente prestazione contro il Torino. I rossoblù dovranno dare fondo ad ogni energia possibile: la situazione in fondo alla classifica è davvero problematica. Fiorentina vs Genoa si giocherà lunedì 17 gennaio alle ore 20,45 presso l’Artemio Franchi di Firenze. Come arrivano le squadre? Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno espugnato il San Paolo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Una partita folle, con tre espulsioni e tanto spettacolo, di fatto il match è finito 2-5 per la vittoria. Passaggio del turno meritato per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gara valida per la ventiduesima giornata della Serie A 21/22. La Viola, reduce da un’ottima vittoria contro il Napoli in Coppa Italia, affronta un Grifone ferito e in crisi sempre più nera. Per lasi tratta di un’ottima occasione per tornare alla vittoria anche in campionato dopo la deludente prestazione contro il Torino. I rossoblù dovranno dare fondo ad ogni energia possibile: la situazione in fondo alla classifica è davvero problematica.vssi giocherà lunedì 17 gennaio alle ore 20,45 presso l’Artemio Franchi di Firenze. Come arrivano le squadre? Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno espugnato il San Paolo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Una partita folle, con tre espulsioni e tanto spettacolo, di fatto il match è finito 2-5 per la vittoria. Passaggio del turno meritato per ...

