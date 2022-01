Evra: «Nel calcio c’è una mascolinità tossica che danneggia la salute mentale dei giocatori» (Di venerdì 14 gennaio 2022) In una lunga intervista a L’Equipe, Patrice Evra torna sul tema delle molestie sessuali a cui è stato sottoposto a 13 anni dal preside del suo college. Ne aveva parlato anche a Le Parisien, nei giorni scorsi. Racconta l’accaduto nella sua biografia, “I love this game”. Racconta di aver deciso di introdurre questa parte nel libro dopo aver visto con la compagna, Margaux Alexandra, un documentario sulla pedofilia. Mancava un mese alla pubblicazione, chiamò gli editori e li convinse a rivedere tutto. «Stavamo guardando un documentario sulla pedofilia insieme e improvvisamente ha visto il mio volto cambiare. Mi ha chiesto perché. Ha insistito e in qualche modo è riuscita a trovare la chiave per entrare dentro di me. E mi sono aperto». Con il suo libro, dice, desidera aiutare le altre vittime della pedofilia a parlare. «Il mio libro parla di questo, di ispirare le persone. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) In una lunga intervista a L’Equipe, Patricetorna sul tema delle molestie sessuali a cui è stato sottoposto a 13 anni dal preside del suo college. Ne aveva parlato anche a Le Parisien, nei giorni scorsi. Racconta l’accaduto nella sua biografia, “I love this game”. Racconta di aver deciso di introdurre questa parte nel libro dopo aver visto con la compagna, Margaux Alexandra, un documentario sulla pedofilia. Mancava un mese alla pubblicazione, chiamò gli editori e li convinse a rivedere tutto. «Stavamo guardando un documentario sulla pedofilia insieme e improvvisamente ha visto il mio volto cambiare. Mi ha chiesto perché. Ha insistito e in qualche modo è riuscita a trovare la chiave per entrare dentro di me. E mi sono aperto». Con il suo libro, dice, desidera aiutare le altre vittime della pedofilia a parlare. «Il mio libro parla di questo, di ispirare le persone. ...

