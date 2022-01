Dybala, pressing Inter: Marotta tenta il colpo di mercato. Il punto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paulo Dybala all'Inter. No, non è fantascienza ma una operazione (fattibile) di mercato. Sì, perchè l'argentino gode della stima di Beppe Marotta, pronto a tutto pur di riabbracciarlo e per il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pauloall'. No, non è fantascienza ma una operazione (fattibile) di. Sì, perchè l'argentino gode della stima di Beppe, pronto a tutto pur di riabbracciarlo e per il...

Ultime Notizie dalla rete : Dybala pressing Supercoppa Inter - Juve 2 - 1: decide Sanchez! Vince anche Inzaghi... Davanti invece parte dalla panchina Dybala con Kulusevski dal primo minuto al fianco di Morata. L'... La Juve, dopo un'iniziale idea di pressing alto (durata pochi secondi), cerca di limitare i danni ...

Inter - Juventus, Sanchez all'ultimo respiro KULUSEVSKI 6: molto bene nel pressing, soprattutto nel primo tempo, ma la Juventus da con le sue caratteristiche pretende altro. (dal 74' DYBALA 6,5: trasmette buone vibrazioni, non è la sua partita ...

Juve, l'Arsenal alza il pressing per Arthur: i possibili sostituti Tuttosport Juve-Udinese, le statistiche: i friulani sono la vittimi preferita di Dybala Siamo alla vigilia di quello che sarà il match dell'Allianz Stadium in programma per domani contro l'Udinese, dove i bianconeri dovranno a tutti i costi riscattare il passo falso maturato in Supercopp ...

CorSera: "Il campionato riparte dimezzato. Caos sulle regole" "Il campionato riparte dimezzato. Caos sulle regole". Questo il titolo che il Corriere della Sera propone nella parte centrale della prima pagina di stamane. La gara in forse ...

