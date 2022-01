Djokovic | il governo australiano annulla per la seconda volta il suo visto ma rinvia l' espulsione

Advertising

SuperTennisTv : DJOKOVIC LASCIA L'AUSTRALIA Il Governo ha cancellato il visto al n.1 del mondo. Il serbo costretto a lasciare il P… - Open_gol : ?????? La decisione è arrivata?????? - martaottaviani : Ma i #serbi che si lamentano per come viene trattato #Djokovic quando il loro governo lascia migliaia di #migranti… - zazoomblog : Djokovic: il governo australiano annulla per la seconda volta il suo visto ma rinvia lespulsione - #Djokovic:… - SoniaLaVera : RT @gr_grim: Il Governo Australiano che va contro la sentenza di un suo tribunale e espelle #Djokovic ugualmente è la prova definitiva che… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic governo

Si è preso qualche giorno ilaustraliano, ma alla fine la decisione è stata presa: visto di ingresso annullato per la seconda volta, Novak, dovrà lasciare il paese e rinunciare agli Autralian Open. Il ministro ...... "Motivi di salute e ordine pubblico" Ministro: "Valutato attentamente tutte le informazioni" Ministro: "vuole proteggere i confini dalla pandemia"potrebbe finire nuovamente in ...Melbourne – L’Australia ha cancellato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic spiegando che il numero uno mondiale del tennis può «rappresentare un rischio per la comunità» non essendo vaccina ...Con la decisione dell'Australia di negare il visto a Novak Djokovic si apre un nuovo scenario per gli Australian Open: come cambia il tabellone ...