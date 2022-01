Djokovic espulso dall'Australia. Il ministro annulla il visto

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla fine Novaknon sarà in campo lunedì. Ildell'Immigrazioneno Alex Hawke ha deciso di esercitare i suoi poteri discrezionali ere ildel tennista, arrivato inda ormai dieci giorni per giocare glin Open: per Hawke,potrebbe costituire un problema per la comunità perché non vaccinato e il suo allontamento dal paese "è nell'interesse pubblico". All'inizio della settimana era arrivata la decisione dei giudici, secondo cui la cancellazione delera stata "irragionevole" e per questoera stato rilasciato'albergo dove è stato trattenuto fin dal suo arrivo in. La decisione del ...