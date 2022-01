“Detto Fatto”: rosette di cotechino di Beniamino Baleotti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tutor Beniamino Baleotti, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato le rosette di cotechino. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 300 g farina, 2 uova grandi, 70 g concentrato di pomodoro 300 g cotechino, 350 g ricotta, 200 g funghi misti, 150 g provola affumicata, 100 g parmigiano grattugiato, 1 spicchio d’aglio, mezza cipolla, olio, vino bianco, sale e noce moscata Procedimento Prepariamo la sfoglia lavorando la farina 00 con le uova intere ed il concentrato di pomodoro, fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz’ora. Tiriamo la sfoglia sottile e ricaviamo dei quadratoni, come fossero ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha preparato ledi. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 300 g farina, 2 uova grandi, 70 g concentrato di pomodoro 300 g, 350 g ricotta, 200 g funghi misti, 150 g provola affumicata, 100 g parmigiano grattugiato, 1 spicchio d’aglio, mezza cipolla, olio, vino bianco, sale e noce moscata Procedimento Prepariamo la sfoglia lavorando la farina 00 con le uova intere ed il concentrato di pomodoro, fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz’ora. Tiriamo la sfoglia sottile e ricaviamo dei quadratoni, come fossero ...

