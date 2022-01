Deltacron, i primi due casi individuati in Italia. Ecco dove (Di venerdì 14 gennaio 2022) Deltacron, i primi due casi individuati in Veneto. Dai primi risultati sembra che l’infezione non più grave di quella provocata dalle varianti già esistenti Deltacron è arrivata anche in Italia. L’infezione combinata delle varianti Omicron e Delta è stata individuata in Veneto, in due pazienti, uno residente in provincia di Padova e l’altro in provincia di Trento. I due casi sono stati rilevati lo scorso 3 gennaio e confermati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro, che ha ricevuto 316 campioni da analizzare dai laboratori di microbiologia delle Ulss e delle Aziende ospedaliere del Veneto e di Trento. Leggi anche: POSITIVO AL COVID, L’ANTIBIOTICO SERVE O SI PUÒ EVITARE? Secondo quanto riportato dal Quotidiano Libero ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022), iduein Veneto. Dairisultati sembra che l’infezione non più grave di quella provocata dalle varianti già esistentiè arrivata anche in. L’infezione combinata delle varianti Omicron e Delta è stata individuata in Veneto, in due pazienti, uno residente in provincia di Padova e l’altro in provincia di Trento. I duesono stati rilevati lo scorso 3 gennaio e confermati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro, che ha ricevuto 316 campioni da analizzare dai laboratori di microbiologia delle Ulss e delle Aziende ospedaliere del Veneto e di Trento. Leggi anche: POSITIVO AL COVID, L’ANTIBIOTICO SERVE O SI PUÒ EVITARE? Secondo quanto riportato dal Quotidiano Libero ...

