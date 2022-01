Covid, per Crisanti ipotesi picco a fine gennaio: «Dopo ragionamento su protezione» (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Significa nascondere una parte importante della verità». Sono parole chiare quelle espresse dal professor Andrea Crisanti nel non concordare con l'idea di diramare un bollettino Covid che non preveda l'indicazione del numero dei contagi, basandolo magari sui soli ricoveri e i decessi. Una soluzione a cui si starebbe pensando per evitare di creare allarmismo sulle cifre dove a fronte di tante infezioni, grazie al vaccino, si registra un'incidenza bassa di ospedalizzazioni. Nuovo bollettino Covid: Crisanti contro l'idea di un bollettino che parli solo delle ospedalizzazioni Tra le idee di cui si parla c'è quella di diramare solo le variazioni relative alla pressione sui sistemi ospedalieri o altre vie che portino a non comunicare i contagi quotidiani. Un'idea che non piace al docente di Microbiologia dell'Università ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Significa nascondere una parte importante della verità». Sono parole chiare quelle espresse dal professor Andreanel non concordare con l'idea di diramare un bollettinoche non preveda l'indicazione del numero dei contagi, basandolo magari sui soli ricoveri e i decessi. Una soluzione a cui si starebbe pensando per evitare di creare allarmismo sulle cifre dove a fronte di tante infezioni, grazie al vaccino, si registra un'incidenza bassa di ospedalizzazioni. Nuovo bollettinocontro l'idea di un bollettino che parli solo delle ospedalizzazioni Tra le idee di cui si parla c'è quella di diramare solo le variazioni relative alla pressione sui sistemi ospedalieri o altre vie che portino a non comunicare i contagi quotidiani. Un'idea che non piace al docente di Microbiologia dell'Università ...

