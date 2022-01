Covid | continuano a crescere l' Rt nazionale e l' incidenza di contagi | Il Cts | Il bollettino deve rimanere inviariato

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, continuano a crescere l'Rt nazionale e l'incidenza di contagi #covid - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Covid, continuano a crescere l'Rt nazionale e l'incidenza di contagi #covid - LuMo71 : Eppure abbiamo idioti che continuano la loro sottovalutazione seriale del covid, strumentalizzano i disagi mentali,… - PippaPas : certi pseudo virologi televisivi, che sembrano usciti dalle viscere del CABIBBO, durante la loro attività di SERVI… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I contagi di Covid continuano a salire dalla Tunisia, che ha instaurato un coprifuoco e il divieto di assembramenti, all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continuano

Corriere Fiorentino

"i residenti in Umbria " ha sottolineato Coletto " hanno dimostrato ea dimostrare un ... permetterà di liberare dall'isolamento i pazienti positivi alasintomatici e i contatti ...14 gen 13:23 Riapre l'ospedale in Fiera a Milano, primo ricovero Riapre a Milano l'ospedale in Fiera dedicato ai pazientipiù gravi che necessitano della terapia intensiva. Il primo paziente, ...ha più volte difeso la categoria denunciando le pessime condizioni dei colleghi che operano sul territorio che oltre a gestire l’80% dei pazienti COVID che non necessitano di ricovero continuano ad ...Il bollettino che dà conto dei casi di Covid deve rimanere invariato. Sarebbe questo l'orientamento emerso nel corso della riunione del Cts ...