Covid | 184 615 nuovi casi e 360 decessi in 24 ore

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lieve incremento dei casi in Italia. Dai 184.615 registrati nelle 24 ore precedenti, si passa a 186.253 con 1.132.309 tamponi processati, il che produce un tasso di positività in leggero calo al 16,44%. Significativa crescita dei decessi a quota 360 (+44). Non si arresta il trend in aumento dei reparti ordinari, con 18.019 degenti (+371), mentre tornano a crescere (anche se di poco) le terapie intensive, dove attualmente sono ospitati 1.679 (+11) pazienti con 136 ingressi. In isolamento ...

Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Diminuiscono i tamponi effettuati: 1.132.309, contro i 1.181.000 di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.679 (+11). Sono 186.253 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento su ieri (184.615). Con 1.132.309 tamponi, quasi 50mila meno di ieri, il tasso di positività sale dal 15,6% al 16,4%. Intanto altri otto comuni dell'Isola finiscono in zona arancione: si tratta di Altofonte, San Cipirello, Blufi, Trappeto, Borgetto, San Mauro Castelverde, Villabate e Petralia Soprana, dove l'aumento ...