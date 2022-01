Clavenna | Il caso Azitromicina è nato per ipotesi di efficacia mai confermate

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “L’si usa contro le infezioni batteriche, non per il trattamento delle infezioni virali come il Covid. Altrimenti è inutile. Anzi, nei pazienti con problemi cardiaci può essere addirittura dannosa. Questa corsa all’acquisto è ingiustificata”. Il dottor Antonio, responsabile dell’Unità di Farmacoepidemiologia dell’Istituto Mario Negri, ha fatto chiarezza con Huffpost sull’utilità dell’nelle terapie contro il Covid. L’, infatti, risulta ormai introvabile in tutte le farmacie italiane. La richiesta del farmaco contenente questo principio attivo (commercializzato da Pfizer) e di tutte le sue versioni generiche è aumentata esponenzialmente nelle ultime settimane, in concomitanza con il picco di contagi da Sars-Cov-2 portato dalla variante Omicron. Ma l’Agenzia italiana del ...

