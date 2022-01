Clásico femminile da record: 70mila biglietti venduti al Camp Nou (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Barcellona ha annunciato di aver venduto quasi 70.000 biglietti per assistere alla sfida di UEFA Women’s Champions League contro il Real Madrid, andata dei quarti di finale. I tagliandi sono stati polverizzati nelle prime 48 ore e sarà previsto il tutto esaurito. Attualmente, tuttavia, in Spagna la capienza degli stadi è fissata al 70%. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Barcellona ha annunciato di aver venduto quasi 70.000per assistere alla sfida di UEFA Women’s Champions League contro il Real Madrid, andata dei quarti di finale. I tagliandi sono stati polverizzati nelle prime 48 ore e sarà previsto il tutto esaurito. Attualmente, tuttavia, in Spagna la capienza degli stadi è fissata al 70%. L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Clásico femminile Champions League, Juventus Women contro il Lione ai quarti di finale Sarà il Lione l'avversario della Juventus nei quarti di finale di UEFA Women's Champions League, la massima competizione europea di calcio femminile. L'urna del sorteggio di Nyon, andato in scena quest'oggi, ha messo le bianconere di fronte ad un'autentica corazzata come quella francese. Decisi anche gli accoppiamenti delle eventuali ...

Giovanili Regionali: weekend d'oro Cbs. Rapp: Licio Russo in Under 19, Genovesio al femminile Paolo Genovesio sul femminile e Licio Russo in Under 19. Pagina 29 La nazionale della Settimana Under 17 ? Pagine 30 - 32 : il Lg Trino conquista la prima vittoria in campionato contro l'Arona: i ...

Sarà il Lione l'avversario della Juventus nei quarti di finale di UEFA Women's Champions League, la massima competizione europea di calcio. L'urna del sorteggio di Nyon, andato in scena quest'oggi, ha messo le bianconere di fronte ad un'autentica corazzata come quella francese. Decisi anche gli accoppiamenti delle eventuali ...Paolo Genovesio sule Licio Russo in Under 19. Pagina 29 La nazionale della Settimana Under 17 ? Pagine 30 - 32 : il Lg Trino conquista la prima vittoria in campionato contro l'Arona: i ...