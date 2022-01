“Che schifo, lo ha fatto”. GF Vip, Sophie lo umilia davanti a tutti: “Ti sei lavato le mani?” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non bastano tutti gli insulti che si lanciano uno contro l’altro ogni giorno, ora i vipponi del GF Vip 6 hanno preso anche ad umiliarsi e mettersi in imbarazzo a vicenda. Il bello poi è che, questa volta, l’ha fatto Sophie Codegoni contro Gianmaria Antinolfi. Colui che, prima dell’entrata di Alessandro Basciano, si sbaciucchiava e non soltanto. Un gesto davvero poco carino quello di Sophie Codegoni contro la sua recentissima ex fiamma. Il primo a ridere di Gianmaria Antinolfi e della sua strana abitudine è stato Alfonso Signorini, che però aveva rinunciato a calarsi in dettagli evitabili. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, non avuto pietà per lui, umiliandolo davanti a tutti. GF Vip, la soffiata di Sophie Codegoni su ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non bastanogli insulti che si lanciano uno contro l’altro ogni giorno, ora i vipponi del GF Vip 6 hanno preso anche adrsi e mettersi in imbarazzo a vicenda. Il bello poi è che, questa volta, l’haCodegoni contro Gianmaria Antinolfi. Colui che, prima dell’entrata di Alessandro Basciano, si sbaciucchiava e non soltanto. Un gesto davvero poco carino quello diCodegoni contro la sua recentissima ex fiamma. Il primo a ridere di Gianmaria Antinolfi e della sua strana abitudine è stato Alfonso Signorini, che però aveva rinunciato a calarsi in dettagli evitabili. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, non avuto pietà per lui,ndolo. GF Vip, la soffiata diCodegoni su ...

