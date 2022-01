Caso Djokovic, Nole portato in un luogo segreto per un interrogatorio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Novak Djokovic è stato condotto da pochi minuti in un luogo segreto nel quale sarà interrogato da parte dei funzionari del Governo dell’Australia. Il tennista si trova attualmente recluso in custodia cautelare in attesa della sentenza definitiva in programma domenica 16 gennaio: si scoprirà in tale frangente se sarà effettivamente espulso dal paese senza poter giocare gli Australian Open. Il tennista, su richiesta dei suoi avvocati, fino alla mezzanotte italiana (saranno le dieci nel territorio aussie) è stato portato dalle forze dell’ordine in un posto segreto per evitare il circo mediatico. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Novakè stato condotto da pochi minuti in unnel quale sarà interrogato da parte dei funzionari del Governo dell’Australia. Il tennista si trova attualmente recluso in custodia cautelare in attesa della sentenza definitiva in programma domenica 16 gennaio: si scoprirà in tale frangente se sarà effettivamente espulso dal paese senza poter giocare gli Australian Open. Il tennista, su richiesta dei suoi avvocati, fino alla mezzanotte italiana (saranno le dieci nel territorio aussie) è statodalle forze dell’ordine in un postoper evitare il circo mediatico. SportFace.

