Caldo in arrivo, poi torna il gelo artico: il meteo in Italia (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'afflusso di aria artica che sta interessando il nostro Paese durerà fino a venerdì 14, dopo di che l'alta pressione delle Azzorre, sempre più forte e gigantesca, conquisterà l'Italia proprio in concomitanza con il weekend. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it informa che le temperature continueranno ad essere molto fredde sia di giorno sia specialmente di notte e al primo mattino. Basti pensare che al Nord, in pianura, si potranno toccare -6°C e fino a -14°C a circa 1200m mentre di giorno a stento si salirà oltre i 5-6°C. Al Centro valori notturni quasi ovunque sottozero in Toscana e Umbria, vicinissimi allo zero nel Lazio come a Roma, di giorno invece non di più di 10°C. Valori un po' più alti al Sud. Con l'avvento del mega anticiclone l'afflusso di aria fredda cesserà così ne gioveranno anche le temperature che di ...

