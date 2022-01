Calcio: Lazio. Radu assente alla rifinitura, Hysaj favorito su Patric (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Salerno mister Sarri pronto a dare una chance a Lazzari sulla destra ROMA - Contro una Salernitana alle "prese con una situazione problematica", come dice Colantuono, la Lazio di Maurizio Sarri ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Salerno mister Sarri pronto a dare una chance a Lazzari sulla destra ROMA - Contro una Salernitana alle "prese con una situazione problematica", come dice Colantuono, ladi Maurizio Sarri ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? ?????????????? ???????? Da 122 anni, il calcio a Roma si chiama Società Sportiva Lazio ???? - GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - LALAZIOMIA : Covid, il 21 ed il 25 l’esito dei ricorsi per le gare non disputate in Serie A - pronosti_calcio : Pronostico Salernitana-Lazio 15 Gennaio 2022: 22ª Giornata di Serie A -