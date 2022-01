Basket, Eurolega 2021/2022: doppia vittoria casalinga per CSKA Mosca e Real Madrid (Di sabato 15 gennaio 2022) Solo due partite sono state giocate nella ventunesima giornata di Eurolega di Basket 2021/2022. Vale a dire CSKA Mosca-Villeurbanne e Real Madrid-Baskonia. Partendo dal pomeriggio, i russi si sono imposti sui francesi con il risultato di 90-83. Un match praticamente giocato sempre in parità (i primi 3 set sono terminati 23-23, 17-16, 22-22), che si è deciso soltanto agli ultimi secondi, col CSKA che ha fatto segnare 28 punti contro i 22 degli avversari. Migliore in campo, e di gran lunga, Daniel Hackett, che mette a segno ben 27 punti. Nel match della serata invece, il Real Madrid si è imposto sul Baskonia per 89-74. Al contrario della gara precedente, qui il Real ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Solo due partite sono state giocate nella ventunesima giornata didi. Vale a dire-Villeurbanne e-Baskonia. Partendo dal pomeriggio, i russi si sono imposti sui francesi con il risultato di 90-83. Un match praticamente giocato sempre in parità (i primi 3 set sono terminati 23-23, 17-16, 22-22), che si è deciso soltanto agli ultimi secondi, colche ha fatto segnare 28 punti contro i 22 degli avversari. Migliore in campo, e di gran lunga, Daniel Hackett, che mette a segno ben 27 punti. Nel match della serata invece, ilsi è imposto sul Baskonia per 89-74. Al contrario della gara precedente, qui il...

