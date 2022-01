Atp Sydney 2022, Murray da sogno: batte in rimonta Opelka e vola in finale (Di venerdì 14 gennaio 2022) A distanza di oltre due anni dall’ultima volta, Andy Murray torna a disputare una finale a livello Atp. Il tennista britannico ha sconfitto in tre set Reilly Opelka e si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo dell’Atp di Sydney 2022. Prosegue la settimana da sogno dell’ex numero uno al mondo, che vince una battaglia di due ore e mezza contro la quarta forza del seeding. 6-7(6) 6-4 6-4 il punteggio in favore di Murray, che non ha mai perso il servizio ed ha risposto ai 20 aces del suo avversario con ben 16 servizi altrettanto vincenti. L’unico rimpianto per il tennista di Dunblane è proprio il tie-break del primo set, dove ha perso i primi 5 punti e, nonostante una grande rimonta, si è dovuto arrendere per 8-6. Ciò che contava però era vincere ed ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) A distanza di oltre due anni dall’ultima volta, Andytorna a disputare unaa livello Atp. Il tennista britannico ha sconfitto in tre set Reillye si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo dell’Atp di. Prosegue la settimana dadell’ex numero uno al mondo, che vince una battaglia di due ore e mezza contro la quarta forza del seeding. 6-7(6) 6-4 6-4 il punteggio in favore di, che non ha mai perso il servizio ed ha risposto ai 20 aces del suo avversario con ben 16 servizi altrettanto vincenti. L’unico rimpianto per il tennista di Dunblane è proprio il tie-break del primo set, dove ha perso i primi 5 punti e, nonostante una grande, si è dovuto arrendere per 8-6. Ciò che contava però era vincere ed ...

