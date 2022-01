Atleti a rischio spionaggio? Nuove tensioni sulle Olimpiadi di Pechino (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rischi di spionaggio informatico alle Olimpiadi di Pechino? “Preoccupazioni non necessarie”. Così il portavoce dell’ambasciata cinese in Belgio ha risposto ad alcuni articoli della stampa locale secondo cui il Comitato olimpico e interfederale belga ha sconsigliato agli Atleti impegnati nei Giochi di portare telefoni cellulare e computer portatili per evitare tali rischi. “La nostra conclusione è che c’è bisogno di cautela”, ha dichiarato Matthias Van Baelen, portavoce del Comitato. “Non stiamo vietando nulla, ma vogliamo che gli Atleti siano consapevoli dei rischi”. Secondo la diplomazia cinese, che i belgi alle Olimpiadi siano esposti al cyber-pericolo è un’affermazione “completamente infondata”. “Il governo cinese è strenuo difensore della sicurezza informatica e si oppone ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rischi diinformatico alledi? “Preoccupazioni non necessarie”. Così il portavoce dell’ambasciata cinese in Belgio ha risposto ad alcuni articoli della stampa locale secondo cui il Comitato olimpico e interfederale belga ha sconsigliato agliimpegnati nei Giochi di portare telefoni cellulare e computer portatili per evitare tali rischi. “La nostra conclusione è che c’è bisogno di cautela”, ha dichiarato Matthias Van Baelen, portavoce del Comitato. “Non stiamo vietando nulla, ma vogliamo che glisiano consapevoli dei rischi”. Secondo la diplomazia cinese, che i belgi allesiano esposti al cyber-pericolo è un’affermazione “completamente infondata”. “Il governo cinese è strenuo difensore della sicurezza informatica e si oppone ...

