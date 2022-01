Astrologia | Come scoprire i segreti dell’oroscopo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Troppo facile liquidare l’Astrologia Come una sciocca superstizione. Quest’antica sapienza racchiude in sé un articolato sistema di credenze religiose, conoscenze empiriche e tradizioni, su cui si sono poi indirettamente formati nuovi percorsi scientifici. In breve: senza l’Astrologia non avremmo mai avuto l’astronomia. Astrologia e oroscopi (Pixabay) – curiosauro.itChe cos’è l’Astrologia? L’Astrologia si basa sulla supposta identificazione di ogni astro con uno spirito intelligente o divino. Il suo studio crede (o credeva) di poter stabilire un rapporto diretto fra movimenti degli astri e avvenimenti della vita umana. Coloro che conoscevano i segreti dell’Astrologia venivano chiamati astrologi e la loro pratica era l’oroscopo. Ma che cos’è, in parole ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Troppo facile liquidare l’una sciocca superstizione. Quest’antica sapienza racchiude in sé un articolato sistema di credenze religiose, conoscenze empiriche e tradizioni, su cui si sono poi indirettamente formati nuovi percorsi scientifici. In breve: senza l’non avremmo mai avuto l’astronomia.e oroscopi (Pixabay) – curiosauro.itChe cos’è l’? L’si basa sulla supposta identificazione di ogni astro con uno spirito intelligente o divino. Il suo studio crede (o credeva) di poter stabilire un rapporto diretto fra movimenti degli astri e avvenimenti della vita umana. Coloro che conoscevano idell’venivano chiamati astrologi e la loro pratica era l’oroscopo. Ma che cos’è, in parole ...

