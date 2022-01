Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, quando esce: dettagli, curiosità e trama (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ubisoft ha annunciato la data d’uscita di Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, tutto ciò che c’è da sapere sul gioco. Raramente un videogame ha un impatto sul pubblico come quello che ha avuto Assassin’s Creed nell’ormai lontano 2007. A colpire l’immaginario collettivo erano le possibilità di movimento e i traguardi tecnici raggiunti dal titolo Ubisoft. Non solo il protagonista – Altair – si muoveva in una Gerusalemme rifinita nei minimi dettagli, ma le animazioni del personaggio erano fluidissime, la libertà di movimento era incredibile per quel tempo – con l’utilizzo di un parkour che ricordava molto quello di Prince of Persia (di cui il titolo era effettivamente un erede spirituale) – e la tangibilità degli npc qualcosa di mai visto (mai ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ubisoft ha annunciato la data d’uscita diof, tutto ciò che c’è da sapere sul gioco. Raramente un videogame ha un impatto sul pubblico come quello che ha avutonell’ormai lontano 2007. A colpire l’immaginario collettivo erano le possibilità di movimento e i traguardi tecnici raggiunti dal titolo Ubisoft. Non solo il protagonista – Altair – si muoveva in una Gerusalemme rifinita nei minimi, ma le animazioni del personaggio erano fluidissime, la libertà di movimento era incredibile per quel tempo – con l’utilizzo di un parkour che ricordava molto quello di Prince of Persia (di cui il titolo era effettivamente un erede spirituale) – e la tangibilità degli npc qualcosa di mai visto (mai ...

Advertising

Console_Tribe : Assassin’s Creed Dynasty, il fumetto digitale raggiunge un miliardo di visualizzazioni - - OfferteVGames : Aperti sul sito #Gamestop i preorder di Assassin's Creed The Ezio Collection per #NintendoSwitch!… - BlobVideoludico : Ecco il calendario della nuova espansione di Assassin's Creed Infinity e gli Oscar ve la spammo lo stesso voto? - NexpBR : Ubisoft lança Assassin’s Creed: The Ezio Collection para Nintendo Switch - Nextplayer_it : Assassin’s Creed Dynasty, il fumetto digitale, raggiunge un miliardo di visualizzazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed La silenziosa fine di Assassin's Creed Identity: una storia di morte digitale Everyeye Videogiochi