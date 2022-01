ASCOLTITV 13 GENNAIO 2022 | 7 MILIONI PER IL RITORNO DI DOC NELLE TUE MANI 30 | 4% | MILAN-GENOA 13 | 3% | HARRY POTTER 6 | 7% | PARADISO SOPRA AMICI PICCO DI 7 | 9 MLN PER SOLITI IGNOTI

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ASCOLTI TV 13· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3870 36.78PT – 10183 40.18M E D I A S E T24 – 3599 34.21PT – 8194 32.33 Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1109 19.08UnoMattina – 1094 17.80Tg1 Speciale – 1016 17.44Storie Italiane (10.25) – 1074 18.41 + 1003 14.85È Sempre Mezzogiorno – 1814 15.57Tg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – 2001 15.29delle Signore – 2081 18.47Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1988 16.89Vita in Diretta – 2423 17.15L’Eredità – 3507 20.13L’Eredità – 4828 22.98Tg1 – 5598 23.34– 6001 23.51Doc:Tue– 7301 29.19 + 6804 31.97 3956 26.46 + 3841 29.31 845 26.28 + 809 28.18 4573 34.09 + 4243 37.30Porta a Porta – 1456 15.35 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1359 ...

