Un posto al sole: Rossella contro Virginia, scontro di fuoco (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nell'episodio di oggi in onda su Rai3, Rossella avrà un duro faccia a faccia con Virginia, l'ex moglie di Riccardo. Rossella e Virginia hanno un duro scontro. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni di oggi ci svelano che Rossella, ormai delusa da Riccardo avrà un duro faccia a faccia con la sua ex moglie Virginia. Lara, intanto sta riuscendo a conquistare Roberto. I due sembrano sempre più uniti mentre Marina ci sta mettendo tutta se stessa nel salvare Fabrizio e il suo pastificio. Il Rosato è molto preoccupato per le sorti dell'azienda e le cose sembrano mettersi davvero male. Infine, Clara riceve una grande proposta.

