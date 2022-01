UFFICIALE Udinese, arriva Benkovic per rinforzare la difesa: il comunicato (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo del difensore ex Leicester Benkovic Attraverso i proprio canali ufficiali, l’Udinese ha annunciato l’arrivo a parametro zero del difensore ex Leicester Benkovic. IL comunicato – «Il pacchetto difensivo bianconero si arricchisce di un nuovo elemento di valore: Filip Benkovic è un nuovo giocatore dell’Udinese. Ha firmato, infatti, un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025 con opzione per un’ulteriore stagione e rappresenta un’importante aggiunta per la difesa bianconera grazie alla sua fisicità (194 cm), che gli permette di essere molto pericoloso anche in zona offensiva, abbinata alla duttilità che gli permettono di interpretare bene diversi assetti difensivi». Welcome Filip #Benkovi? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ha ufficializzato l’arrivo del difensore ex LeicesterAttraverso i proprio canali ufficiali, l’ha annunciato l’arrivo a parametro zero del difensore ex Leicester. IL– «Il pacchetto difensivo bianconero si arricchisce di un nuovo elemento di valore: Filipè un nuovo giocatore dell’. Ha firmato, infatti, un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025 con opzione per un’ulteriore stagione e rappresenta un’importante aggiunta per labianconera grazie alla sua fisicità (194 cm), che gli permette di essere molto pericoloso anche in zona offensiva, abbinata alla duttilità che gli permettono di interpretare bene diversi assetti difensivi». Welcome Filip #Benkovi? ...

