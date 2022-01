Serie A, squadre in campo sempre fino a otto positivi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il nuovo protocollo attende solo il semaforo verde del Cts, ma intanto il mondo del calcio fa già i conti con la situazione. Tra gli elementi principali della bozza del nuovo protocollo anti-Covid portato dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali alla Conferenza Stato-Regioni, su cui è stato trovato l’accordo, c’è infatti il tema del blocco L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il nuovo protocollo attende solo il semaforo verde del Cts, ma intanto il mondo del calcio fa già i conti con la situazione. Tra gli elementi principali della bozza del nuovo protocollo anti-Covid portato dalla ssegretaria allo Sport Valentina Vezzali alla Conferenza Stato-Regioni, su cui è stato trovato l’accordo, c’è infatti il tema del blocco L'articolo

Advertising

lorepregliasco : Mi sembra poco ragionevole chiudere gli stadi, considerato che sono all'aperto e ci si va con green pass e mascheri… - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Serie A, il nuovo protocollo: squadre in campo sempre fino a otto positivi - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, squadre in campo sempre fino a otto positivi: Il nuovo protocollo attende solo il sem… - EM1998_ : RT @CalcioFinanza: Serie A, il nuovo protocollo: squadre in campo sempre fino a otto positivi - CalcioFinanza : Serie A, il nuovo protocollo: squadre in campo sempre fino a otto positivi -