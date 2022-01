Sassoli, i selfie inopportuni dei leader politici nella camera ardente (Di venerdì 14 gennaio 2022) La camera ardente allestita presso il Campidoglio per commemorare il povero David Sassoli ieri è stata travolta da un fenomeno imprevisto: i selfie e le foto ricordo dei leader politici accorsi a commemorare l’ex Presidente del Parlamento Europeo. Il riserbo e la sobrietà che avrebbero dovuto accompagnare questo momento hanno dovuto cedere il passo all’irrefrenabile tentazione di molti leader ed esponiti politici di trasformare il ricordo del defunto in una sorta di goffa e autocelebrazione; una versione moderna – ma non per questo meno volgare – del vecchio adagio «è scomparso David, ma parliamo di me». Non ha resisto alla tentazione di postare la propria foto vicino al feretro l’ex Presidente del Consiglio e attuale leader del ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laallestita presso il Campidoglio per commemorare il povero Davidieri è stata travolta da un fenomeno imprevisto: ie le foto ricordo deiaccorsi a commemorare l’ex Presidente del Parlamento Europeo. Il riserbo e la sobrietà che avrebbero dovuto accompagnare questo momento hanno dovuto cedere il passo all’irrefrenabile tentazione di moltied esponitidi trasformare il ricordo del defunto in una sorta di goffa e autocelebrazione; una versione moderna – ma non per questo meno volgare – del vecchio adagio «è scomparso David, ma parliamo di me». Non ha resisto alla tentazione di postare la propria foto vicino al feretro l’ex Presidente del Consiglio e attualedel ...

chedisagio : Capisco le buone intenzioni, ma provo un enorme fastidio per i selfie alla camera ardente di David Sassoli. - Open_gol : «È scomparso David, ma parliamo di me» - leone52641 : RT @andrea_cangini: Anteporre la propria immagine alla memoria del morto, documentare con uno scatto la propria presenza, mettersi in posa… - e_pisano : RT @Amarizona17: Questa si fa i selfie davanti alle corone di fiori del funerale di Sassoli. La miseria umana! ??????? - AGalli99 : RT @giubileif: Trasformare la camera ardente di un defunto in un luogo in cui farsi selfie e le foto ricordo da pubblicare sui social, deno… -