Salernitana, il giocatore può tornare in Italia: la suggestione (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di mercato della Salernitana. Il club campano, ancorato sul fondo della classifica, è alla ricerca di rinforzi da regalare a Stefano Colantuono per cercare di centrare l'obiettivo salvezza. Dopo le voci dei giorni scorsi di un possibile approdo a Salerno di Diego Perotti, oggi invece spunta una nuova suggestione: riportare in Italia Hernanes, attualmente svincolato. Il centrocampista brasiliano ha dichiarato ultimamente di voler tornare nel nostro campionato e il club di Iervolino ci pensa sul serio. Thomas Cambiaso

SalernoSport24 : ???Mamadou #Coulibaly si ferma di nuovo. Gli esami strumentali faranno chiarezza sulle reali condizioni del giocator… - JosephDifranc20 : @Gianpaolo_5 @stini76 @romeoagresti @GoalItalia Che lo prenda l'Inter. Anche Vlahovic occorre vederlo in Europa nel… - ValentinoCor : @AlogarFF Sono 4 anni che facciamo ridere come gioco. Con sarri eravamo imbarazzanti come adesso. In attacco non t… - lukjfx : Alex Sandro se non avesse questo nome e i suoi trascorsi da noi farebbe fatica a trovare spazio nella Salernitana.… - vinesp1982 : @Enrico1306 Resto allibito sul fatto ke andre'anderson non sia ancora sistemato..un giocatore col tiro e la garra d… -