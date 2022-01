«Quelle mascherine rosa con la divisa non le mettiamo». Scoppia la protesta tra i poliziotti sulle nuove Ffp2 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anche nel corpo di Polizia arrivano le mascherine Ffp2 per fronteggiare l’ultima ondata di Coronavirus. Né nere, né bianche, ma rosa. Il colore, insolito, ha fatto infuriare le forze dell’ordine che hanno già fatto sapere che loro, quei dispositivi, non li indosseranno. «Non fanno onore alla divisa», hanno detto, accendendo la polemica. A farsi carico della rivolta ci ha pensato il Sap – il sindacato autonomo – , che ha scritto al capo della Polizia Lamberto Giannini per chiedere di ritirarle. «Chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anche nel corpo di Polizia arrivano leper fronteggiare l’ultima ondata di Coronavirus. Né nere, né bianche, ma. Il colore, insolito, ha fatto infuriare le forze dell’ordine che hanno già fatto sapere che loro, quei dispositivi, non li indosseranno. «Non fanno onore alla», hanno detto, accendendo la polemica. A farsi carico della rivolta ci ha pensato il Sap – il sindacato autonomo – , che ha scritto al capo della Polizia Lamberto Giannini per chiedere di ritirarle. «Chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio condi un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente ...

