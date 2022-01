Olio di argan per capelli e pelle: usi e benefici dell’oro del deserto (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Olio di argan è chiamato anche così. E se continuerete a leggere questo articolo scoprirete benissimo perché. Olio di argan per capelli, viso, unghie, corpo e pelle. Ma anche come ingrediente farmacologico e di uso alimentare, è preziosissimo per le popolazioni marocchine che per prime lo hanno scoperto. E adesso lo esportano in tutto il mondo. Questo Olio vegetale, noto da secoli, è ricavato, infatti dai semi dei frutti della pianta argania Spinosa. Endemica del Marocco, cresce sopratutto nelle regioni costiere di Essaouira e Agadir. Avete presente l’immagine di quel grande albero del deserto su cui si arrampicano le capre? Ecco, è l’argania Spinosa. Dalla coltivazione fino alla raccolta dei frutti da cui viene ... Leggi su amica (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’diè chiamato anche così. E se continuerete a leggere questo articolo scoprirete benissimo perché.diper, viso, unghie, corpo e. Ma anche come ingrediente farmacologico e di uso alimentare, è preziosissimo per le popolazioni marocchine che per prime lo hanno scoperto. E adesso lo esportano in tutto il mondo. Questovegetale, noto da secoli, è ricavato, infatti dai semi dei frutti della piantaia Spinosa. Endemica del Marocco, cresce sopratutto nelle regioni costiere di Essaouira e Agadir. Avete presente l’immagine di quel grande albero delsu cui si arrampicano le capre? Ecco, è l’ia Spinosa. Dalla coltivazione fino alla raccolta dei frutti da cui viene ...

Advertising

moltonervosa : @miinelauva amo olio di argan è l’unico soprannome dei tuoi che non ho capito, chi è?? - miinelauva : sapete chi mi manca olio di argan non l’avrei mai detto non lo sopporto ancora ma mi manca - natural_rem : Come usare l'olio di #argan per pelle e capelli, nell'app #rimedinaturali Android - j_essica7 : @Mikrokosmos1987 Io mi trovo molto bene con questa, e prima di asciugarli sulle punte metto un po' di olio di Argan! - gplexousted : Un casino. Argan si è stufato di gente che gli ruba l'olio e ha chiamato la polizia. -