Nba 2021/2022: James da 34, ma i Lakers perdono contro Sacramento. Knicks ok (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuovo giorno e nuovamente una notte Nba 2021/2022 alle spalle, con la regular season sempre più intrigante per gli appassionati di basket statunitense. La massima serie a stelle e strisce ha offerto vari incontri di elevato interesse, tra i quali spicca Sacramento Kings-Los Angeles Lakers, terminato 125-116 per i padroni di casa; niente da fare per il solito mostruoso James da 34 punti, considerando l’apporto straordinario alla causa dei re di Fox-Barnes. Successo a Salt Lake City dei Cleveland Cavaliers, superiori agli Utah Jazz per 91-111; bene Stevens con 23 punti, affiancato dal diligente Markkanen, a sua volta autore di 20 punti. Numeri da capogiro al termine di Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-138 finale, con la coppia Durant-Harden letteralmente on fire, particolarmente ispirata: 52 punti per ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuovo giorno e nuovamente una notte Nbaalle spalle, con la regular season sempre più intrigante per gli appassionati di basket statunitense. La massima serie a stelle e strisce ha offerto vari incontri di elevato interesse, tra i quali spiccaKings-Los Angeles, terminato 125-116 per i padroni di casa; niente da fare per il solito mostruosoda 34 punti, considerando l’apporto straordinario alla causa dei re di Fox-Barnes. Successo a Salt Lake City dei Cleveland Cavaliers, superiori agli Utah Jazz per 91-111; bene Stevens con 23 punti, affiancato dal diligente Markkanen, a sua volta autore di 20 punti. Numeri da capogiro al termine di Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-138 finale, con la coppia Durant-Harden letteralmente on fire, particolarmente ispirata: 52 punti per ...

IGNitalia : Sony ha pubblicato la Top 20 dei videogiochi più venduti su PS4 e PS5 lo scorso anno: trionfano i soliti noti, tra… - bball_evo : NBA ?????? - Per la terza volta Bradley Beal rientra nel protocollo Covid, seconda in questa stagione: • 1 luglio 2021… - sportface2016 : #Basket #NBA 2021/2022: decima vittoria di fila per #Memphis contro Golden State, #Phoenix vince a Toronto - VipsSelfie : RT @VipsSelfie: Iettatore mondiale Enrico Ciandri selfie con Jimmy Page aeroporto di Venezia 2021!. (ctcf,chetempochefa,alessandramastronar… - lollo2315 : -