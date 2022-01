Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in Coppa Italia Petagna e Vlahovic dal 1? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali del match, Napoli-Fiorentina, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma allo Stadio "Diego Armando Maradona" alle 18.00 Leggi su mediagol (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledel match,, gara valevole per gli ottavi di finale di, in programma allo Stadio "Diego Armando Maradona" alle 18.00

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Napoli ?? Coppa Italia ? 18:00 CET ?? Stadio Diego Armando Maradona Powered by #SYNLABItalia… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - AlbertoFavilla : @Gazzetta_it come è ridotta male L'A.I.A. Guardate come sta arbitrando Ayroldi in Napoli/ Fiorentina : senza personalità ! - Viola_Nation : Napoli now pressing Fiorentina. -