Malakai Black | “Vorrei avere Joe e Regal in AEW”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle ultime settimane la WWE è ritornata alla carica ed ha iniziato questo 2022 proprio come era terminato il 2021 continuando a licenziare talenti e produttori, in particolar modo quelli che hanno lavorato in quel di NXT. Ovviamente i due nomi più altisonanti sono quelli di Williame Samoa Joe che hanno influito positivamente quando lo show era ancora nero ed oro. Dopo il cambio format il loro utilizzo non è stato più considerato utile e sono stati messi alla porta. Tutte le federazioni farebbero carte false per averli, eha parlato positivamente di loro. Doppio colpo di mercato? “Parlando di Joe, sia che possa ritornare a calcare i ring oppure lavorare all’interno del backstage io lo accoglierei volentieri. Conmi sento spesso. Mi ha scoperto quando militavo ancora in Progress ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Brody King devastante al fianco di Malakai Black, Penta El 0 Miedo va ko

Adam Cole & Young Bucks VINCITORI: Christian Cage, Jungle Boy & Luchasaurus Tag Team Match: Cody Rhodes & PAC vs& Andrade El Idolo VINCITORI: Cody Rhodes & PAC AEW Women's World ...Infine, tre sfide che potrebbero rivelarsi davvero brutali viste le rivalità emerse negli scorsi mesi: Pac & Cody Rhodes vs& Andrade El Idolo, Darby Allin vs MJF e CM Punk vs Eddie ...La puntata di Dynamite andata in onda nella notte (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI) ha regalato un grande debutto. A difendere Malakai Black dall’assalto dei Varsity Blondes ci ha pensato Brody Kin ...Home; Global News; wrestling; Era nell'aria ormai già da qualche settimana, ovvero da quando Malakai Black, l'ex Aleister Black della WWE prima del rilascio, aveva mandato in sce ...