Luca Argentero, dopo l’intervista a Domenica In, Cristina Marino scrive un messaggio sui social (Di giovedì 13 gennaio 2022) Domenica scorsa, nel salotto di Domenica In, Mara Venier ha intervistato Luca Argentero che stasera ripartirà su Rai uno con la nuova stagione di Doc – nelle tue mani che certamente terrà incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori come è accaduto per la prima edizione. Le aspettative sono tante e Luca Argentero ha ammesso di essere molto emozionato e di temere di tradire la fiducia ma i fans della serie sono convinti che sarà l’ennesimo successo di un attore che da quando ha iniziato la sua carriera sui set non ha mai sbagliato un colpo. Luca Argentero e la sua dichiarazione d’amore per la moglie Cristiana Marino Domenica scorsa, nel salotto di Mara Venier, Luca ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022)scorsa, nel salotto diIn, Mara Venier ha intervistatoche stasera ripartirà su Rai uno con la nuova stagione di Doc – nelle tue mani che certamente terrà incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori come è accaduto per la prima edizione. Le aspettative sono tante eha ammesso di essere molto emozionato e di temere di tradire la fiducia ma i fans della serie sono convinti che sarà l’ennesimo successo di un attore che da quando ha iniziato la sua carriera sui set non ha mai sbagliato un colpo.e la sua dichiarazione d’amore per la moglie Cristianascorsa, nel salotto di Mara Venier,...

