L’inflazione galoppa, ricalibriamo il Pnrr. La proposta M5S (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da diverse settimane L’inflazione ha iniziato a galoppare. Se prima è stata negata, poi giudicata trascurabile, poi transitoria ora si inizia a comprendere che l’economia globale deve fare conto con questa dinamica legata a vari fattori. A seguito delle misure di alleggerimento quantitativo, il bilancio della Banca centrale europea ha raggiunto il 60% del prodotto interno lordo dell’area euro a fine 2020; le iniezioni fiscali dei governi nazionali e l’Unione europea sono valse l’8.8% del Pil dell’area euro. Per capire l’ordine di grandezza, basta pensare che pre Covid il bilancio della Banca centrale europea ammontava al 40% del Pil e le misure fiscali dell’area euro del 2019 valevano appena lo 0,6% del Pil. A questi stimoli si sommano le tensioni geopolitiche, che spingono al rialzo i prezzi dell’energia segnando un +25% su base annuale; così come la ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da diverse settimaneha iniziato are. Se prima è stata negata, poi giudicata trascurabile, poi transitoria ora si inizia a comprendere che l’economia globale deve fare conto con questa dinamica legata a vari fattori. A seguito delle misure di alleggerimento quantitativo, il bilancio della Banca centrale europea ha raggiunto il 60% del prodotto interno lordo dell’area euro a fine 2020; le iniezioni fiscali dei governi nazionali e l’Unione europea sono valse l’8.8% del Pil dell’area euro. Per capire l’ordine di grandezza, basta pensare che pre Covid il bilancio della Banca centrale europea ammontava al 40% del Pil e le misure fiscali dell’area euro del 2019 valevano appena lo 0,6% del Pil. A questi stimoli si sommano le tensioni geopolitiche, che spingono al rialzo i prezzi dell’energia segnando un +25% su base annuale; così come la ...

Advertising

Scrooge53090935 : L'inflazione galoppa? #HaStatoINovax - giotim2 : Lo vogliamo dire che l’Italia è un paese in declino? Che perdiamo mezzo milione di abitanti l’anno? Che 100.000 gio… - sideofthewords : @myrtamerlino A me sembra una manina tesa ad elemosinare quel qualcosa in più per le tante pezze che ogni giorno è… - Paolo618261612 : RT @AdmiralReloade1: Questo sarebbe Draghi? Aumenti su tutto e l'inflazione che galoppa, chissà il noto economista cosa pensa, diminuendo i… - AdmiralReloade1 : Questo sarebbe Draghi? Aumenti su tutto e l'inflazione che galoppa, chissà il noto economista cosa pensa, diminuend… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inflazione galoppa L'inflazione galoppa, ricalibriamo il Pnrr. La proposta M5S Formiche.net