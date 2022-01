Le intercettazioni dei testimoni che coprono i fratelli Bianchi: “Sanno che ci siamo messi d’accordo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “I carabinieri Sanno tutto, Sanno cosa abbiamo fatto e che ci siamo messi d’accordo”. Questa la frase intercettata dai militari due settimane dopo la scomparsa del giovane Willy Monteiro Duarte, pestato a sangue la notte del 6 settembre 2020 a Colleferro. A pronunciarla Omar Shabani e Michele Cerquozzi, due testimoni chiave del caso, entrambi facenti parte della comitiva riconducibile ai fratelli di Artena. Marco e Gabriele Bianchi li avrebbero mandati a testimoniare, riportando la loro versione di quanto avvenuto quella notte in cui il ventunenne di Paliano fu ucciso in una rissa. La frase era stata inizialmente riportata dal Corriere della Sera, ed ora è stata suffragata da una nuova consulenza depositata agli atti del processo: ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “I carabinieritutto,cosa abbiamo fatto e che ci”. Questa la frase intercettata dai militari due settimane dopo la scomparsa del giovane Willy Monteiro Duarte, pestato a sangue la notte del 6 settembre 2020 a Colleferro. A pronunciarla Omar Shabani e Michele Cerquozzi, duechiave del caso, entrambi facenti parte della comitiva riconducibile aidi Artena. Marco e Gabrieleli avrebbero mandati aare, riportando la loro versione di quanto avvenuto quella notte in cui il ventunenne di Paliano fu ucciso in una rissa. La frase era stata inizialmente riportata dal Corriere della Sera, ed ora è stata suffragata da una nuova consulenza depositata agli atti del processo: ...

