La Russa: «Trasporti in attesa di ristori. Attesa “vigile” per un celere intervento del governo» (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Dalla risposta del ministro Giovannini emerge chiaramente che le criticità segnalate da FdI e riguardanti il settore dei Trasporti, sempre più in difficoltà per via delle misure di contenimento pandemico e per la mancanza di ristori adeguati, non solo è reale ma richiede un intervento urgente». Lo dichiara il senatore Ignazio La Russa nel corso del question time in Senato. La Russa: «Il governo si attivi» «Motivo per cui – aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia – auspichiamo che oltre a “pensarci”, il governo si attivi a ristorare celermente un reparto che fornisce un servizio essenziale. Non solo per i lavoratori ma anche per tutti i cittadini che ne usufruiscono. Mi dichiaro dunque in Attesa “vigile” prima di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Dalla risposta del ministro Giovannini emerge chiaramente che le criticità segnalate da FdI e riguardanti il settore dei, sempre più in difficoltà per via delle misure di contenimento pandemico e per la mancanza diadeguati, non solo è reale ma richiede unurgente». Lo dichiara il senatore Ignazio Lanel corso del question time in Senato. La: «Ilsi attivi» «Motivo per cui – aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia – auspichiamo che oltre a “pensarci”, ilsi attivi a ristorare celermente un reparto che fornisce un servizio essenziale. Non solo per i lavoratori ma anche per tutti i cittadini che ne usufruiscono. Mi dichiaro dunque in” prima di ...

Advertising

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Trasporti. La Russa (FdI): settore in attesa di ristori. Attesa ‘vigile’ per un celere intervento del governo https://… - vocedelpatriota : Trasporti. La Russa (FdI): settore in attesa di ristori. Attesa ‘vigile’ per un celere intervento del governo - Agenparl : Trasporti. La Russa (FdI): settore in attesa di ristori. Attesa 'vigile' per un celere intervento del governo) - - Anaclet53896600 : @convivioblog Figlio vaccinato Famiglia vaccinata Nonna non vaccinata per impossibilità. Tornerà a casa e dovrà st… - ToninoGazzella : @caccia_barbara @robersperanza @pepe_guglielmo Aggiungerei che aprire le scuole con solo un terzo degli studenti va… -