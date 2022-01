La profezia di Fabrizio Corona che indovina l’ordine esatto e il minuto dei gol della Supercoppa | VIDEO (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Allora, il risultato esatto è 1-0 per la Juve, 1-1, tempi supplementari, all’ultimo minuto facciamo il 2-1”. Fabrizio Corona avrebbe dovuto scommettere sulla sua profezia, rivelata in alcune storie Instagram prima della finale di Supercoppa tra Inter e Juventus, visto che la partita è andata esattamente come aveva previsto. I bianconeri sono passati in vantaggio con McKennie, i neroazzurri hanno pareggiato con Lautaro su calcio di rigore e hanno vinto la partita con un gol di Sanchez all’ultimo secondo nei supplementari con un gol di Sanchez. Esultanza doppia per Corona, che infatti ha poi pubblicato alcuni VIDEO in cui esulta davanti alla tv dicendo “Sono un mago, sono un mago, andate a vedere nelle storie la mia ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Allora, il risultatoè 1-0 per la Juve, 1-1, tempi supplementari, all’ultimofacciamo il 2-1”.avrebbe dovuto scommettere sulla sua, rivelata in alcune storie Instagram primafinale ditra Inter e Juventus, visto che la partita è andata esattamente come aveva previsto. I bianconeri sono passati in vantaggio con McKennie, i neroazzurri hanno pareggiato con Lautaro su calcio di rigore e hanno vinto la partita con un gol di Sanchez all’ultimo secondo nei supplementari con un gol di Sanchez. Esultanza doppia per, che infatti ha poi pubblicato alcuniin cui esulta davanti alla tv dicendo “Sono un mago, sono un mago, andate a vedere nelle storie la mia ...

Advertising

pinosuriano : vedo che su twitter non gira ancora molto la notizia della “profezia” si #FabrizioCorona sulla partita di ieri ???????? - Open_gol : L’ex fotografo dei vip si lancia in un pronostico in diretta. E ci prende in pieno - tempoweb : Sono un mago, l'urlo di Corona dopo la profezia sull'Inter -