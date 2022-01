Juventus | riecco Szczesny | tornerà contro l’Udinese

(Di giovedì 13 gennaio 2022)torna in campo. Le ultimissime sul portiere della, rimasto in panchina con l’Inter Chi sarà il portiere titolare della Juvenel match di sabato? Per la Gazzetta dello Sport, il polaccodovrebbe rientrare regolarmente tra i pali dopo esser rimasto in panchinal’Inter.non aveva giocato la Supercoppa Italiana perché non aveva il Green Pass. Per sabato non ci dovrebbero essere probemi in questo senso e quindi Allegri dovrebbe schierarlo nuovamente dall’inizio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Inter-Juventus di Supercoppa: formazioni e dove vederla. Riecco Dzeko, Kulusevski anti-Brozovic - Fprime86 : RT @tuttosport: #Supercoppa, i convocati della #Juve: riecco #Bonucci e #Danilo ?? - tuttosport : #Supercoppa, i convocati della #Juve: riecco #Bonucci e #Danilo ?? - Luxgraph : Supercoppa, i convocati della Juve: riecco Bonucci e Danilo - JuventusUn : #Juventus, riecco #Ihattaren | #Agnelli esulta: e' pronto a giocare! I DETTAGLI? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus riecco

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Szczesny torna in campo contro l'Udinese. Le ultimissime sul portiere della, rimasto in panchina con l'Inter Chi sarà il portiere titolare della Juve contro l'Udinese nel match di sabato? Per la Gazzetta dello Sport, il polacco Szczesny dovrebbe rientrare ...Mentalità ? In estate il portoghese aveva lasciato laper tornare ad Old Trafford (dove aveva giocato tra 2003 e 2009). Ma il suo "secondo" United non è decollato. Ed ora è a - 22 punti dai ...Chi sarà il portiere titolare della Juve contro l’Udinese nel match di sabato? Per la Gazzetta dello Sport, il polacco Szczesny dovrebbe rientrare regolarmente tra i pali dopo esser rimasto in ...Ronaldo si sfoga con Sky Uk e chiede di più al suo United: "Ragnick non è mai stato alla guida di un top club. Essere ad interim può creare problemi" ...