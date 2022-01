Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati dopo 16 anni insieme (Di giovedì 13 gennaio 2022) Jason Momoa e Lisa Bonet hanno concluso la loro relazione dopo sedici anni insieme e quattro anni di matrimonio. Si lascia una delle coppie più belle di Hollwyood. dopo 16 anni insieme e quattro anni di matrimonio, si è conclusa la relazione tra la star di Aquaman Jason Momoa e Lisa Bonet. La coppia ha diffuso la notizia pubblicando su Instagram un comunicato congiunto in cui si legge: "Abbiamo tutti sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione... Si sta consumando una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione... anche noi abbiamo subito i cambiamenti sismici e siamo cresciuti. e così ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022)hanno concluso la loro relazionesedicie quattrodi matrimonio. Si lascia una delle coppie più belle di Hollwyood.16e quattrodi matrimonio, si è conclusa la relazione tra la star di Aquaman. La coppia ha diffuso la notizia pubblicando su Instagram un comunicato congiunto in cui si legge: "Abbiamo tutti sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione... Si sta consumando una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione... anche noi abbiamo subito i cambiamenti sismici e siamo cresciuti. e così ...

cillianseyes : Ora che Jason Momoa è single può finalmente stare con me - statodelsud : Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati: “Incisivi i cambiamenti di questi tempi” - Pino__Merola : Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati: “Incisivi i cambiamenti di questi tempi” - MarziaMilanesio : Lisa #bonet dopo Lenny Kravitz e Jason Momoa potrebbe stare con @daviddamiano99 , giusto per farci rosicare ancora un po’ - ma_regaa : rega ma come Lisa Bonet e Jason Momoa divorziano ma cosa mi state dicendo ma loro erano eterni tipo Giuseppe e Maria oooo -