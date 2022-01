Il vaccino in Africa | un fallimento annunciato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Scorrono le immagini di lunghe file di persone in coda per vaccinarsi contro il Covid-19. Fotografia della imponente campagna di immunizzazione che copre il mondo. O quasi: insolo il 7,193% ha completato il ciclo vaccinale. In Europa è il 56,372%; nelle Americhe il 61,312%; nel Sud-Est Asiatico il 43,202%. È il retro della fotografia: nella campagna di vaccinazione, l’non c’è. Altri dati, però, restituiscono un’ulteriore evidenza: dall’inizio della pandemia, i casi di contagio e di morti da Covid insono stati nettamente inferiori rispetto al resto del mondo, sicuramente sufficienti a sfatare la previsione di una tragedia imminente. Da quando il virus ha cominciato a circolare, nel continenteno sono stati oltre 7,6 milioni i contagi e 159mila le vittime. Numeri neanche minimamente ...